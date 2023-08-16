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Общество

Школа граффити откроется на фестивале «Плеск» в Пскове

Школа граффити откроется на фестивале уличной культуры «Плеск» в Пскове. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщил креатив-менеджер Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Волхонов.

Фото: Елена Коноплёва / ПАИ. На фото Дмитрий Волхонов

Дмитрий Волхонов также отметил, что все гости фестиваля смогут пройти мастер-классы по стрит-арту. По его словам, на мастер-классах также объяснят, что не везде в городе можно рисовать граффити.

«Уличное искусство – это не только граффити, это и скульптура. Будем прививать культуру стрит-арта», – добавил Дмитрий Волхонов.

Фото: пресс-служба администрации Пскова

Напомним, что фестиваль уличной культуры «Плеск» пройдёт в скейт-парке в сквере имени Александра Невского на пересечении улиц Леона Поземского и Шоссейной 20 августа. Подать заявку для участия в фестивале можно здесь.

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