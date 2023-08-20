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Общество

Новый выпуск «Псковского телеграма Online» выйдет в эфир в понедельник

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир в понедельник, 21 августа, в 11:30. 

О главных событиях предстоящей недели зрителям расскажут ведущие Надежда Назаренко и Александр Машкарин. 

В программе – советы психолога. Как подготовить ребёнка к 1 сентября? Стоит ли начинать повторять учебную программу или дать отдохнуть? Как восстановить режим дня? Об этом ведущие поговорят с руководителем службы семейного консультирования ПсковГУ «Содействие» Екатериной Ковалевской. 

О работе общественного штаба по наблюдению за выборами в единый день голосования в 2023 году на территории Псковской области расскажет его секретарь Илья Никитин.

Смотрите новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» 21 августа в 11:30 на портале ПАИ, в эфире телеканала «Первый Псковский» и на наших страницах в соцсети «ВКонтакте».
 

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