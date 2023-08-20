День посёлка Кунья отметили жители на центральной площади

18:30, 20 августа 2023, ПАИ

122 день рождения посёлка Кунья, возникшего как станция в ходе строительства Московско-Виндавской железной дороги в 1901 году, отпраздновали жители 19 августа. Об этом сообщает газета «Пламя».

Мероприятия прошли на площади Ленина рядом с железнодорожным вокзалом. Праздничная программа началась с работы детских площадок. Для юных жителей посёлка провели развлекательную программу «Яблочный спас – яблочко припас».

Также состоялся камерный концерт единомышленников «Квартирник» с песнями под гитару. Для всех, кто пришел на праздник, была организована фотозона, выставка «Город мастеров», сельскохозяйственный ярмарка, а также акция «Забери книгу с собой».

Кроме того, весь день на площади работали торговые палатки Куньинского и Великолукского райпо. Желающие смогли продемонстрировать свои кулинарные умения, приняв участие в акции «Складчина».

В 16 часов началась торжественная концертная программа «Посёлок, в котором хочется жить», подготовленная Районным культурным центром. Завершились празднества дискотекой.