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Общество

День посёлка Кунья отметили жители на центральной площади

122 день рождения посёлка Кунья, возникшего как станция в ходе строительства Московско-Виндавской железной дороги в 1901 году, отпраздновали жители 19 августа. Об этом сообщает газета «Пламя».

Мероприятия прошли на площади Ленина рядом с железнодорожным вокзалом. Праздничная программа началась с работы детских площадок. Для юных жителей посёлка провели развлекательную программу «Яблочный спас – яблочко припас».

Фото здесь и далее: газета «Пламя»

Также состоялся камерный концерт единомышленников «Квартирник» с песнями под гитару. Для всех, кто пришел на праздник, была организована фотозона, выставка «Город мастеров», сельскохозяйственный ярмарка, а также акция «Забери книгу с собой».

Кроме того, весь день на площади работали торговые палатки Куньинского и Великолукского райпо. Желающие смогли продемонстрировать свои кулинарные умения, приняв участие в акции «Складчина».

В 16 часов началась торжественная концертная программа «Посёлок, в котором хочется жить», подготовленная Районным культурным центром. Завершились празднества дискотекой.

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