Танцевальный вечер прошёл в Себеже
Семья из Санкт-Петербурга приняла участие в танцевальном вечере на набережной Себежа. Об этом сообщает газета «Призыв».
19 августа себежане и гости города посетили творческий вечер семьи Потишних. Анна, Роман и их дочь Вероника уже третий год приезжают отдыхать в Себежский район.
Творческий вечер начала Вероника Потишняя: она исполнила песни и прочитала стихотворния. После выступления Вероники к зрителям вышла пара в бальных костюмах – Роман и Анна. Они станцевали венгерский бальный танец, вальс-гавот.
«Выступление восприняли на ура и пару не отпустили без третьего танца», – отмечается в сообщении.
«Прелесть! Они не хотят стать себежанами? Пусть хотя бы ежегодно радуют себежан своим творчеством во время отпусков», – написала одна из читательниц газеты.