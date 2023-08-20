Танцевальный вечер прошёл в Себеже

20:05, 20 августа 2023, ПАИ

Семья из Санкт-Петербурга приняла участие в танцевальном вечере на набережной Себежа. Об этом сообщает газета «Призыв».

19 августа себежане и гости города посетили творческий вечер семьи Потишних. Анна, Роман и их дочь Вероника уже третий год приезжают отдыхать в Себежский район.

Творческий вечер начала Вероника Потишняя: она исполнила песни и прочитала стихотворния. После выступления Вероники к зрителям вышла пара в бальных костюмах – Роман и Анна. Они станцевали венгерский бальный танец, вальс-гавот.

«Выступление восприняли на ура и пару не отпустили без третьего танца», – отмечается в сообщении.

«Прелесть! Они не хотят стать себежанами? Пусть хотя бы ежегодно радуют себежан своим творчеством во время отпусков», – написала одна из читательниц газеты.