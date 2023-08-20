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Общество

Танцевальный вечер прошёл в Себеже

Семья из Санкт-Петербурга приняла участие в танцевальном вечере на набережной Себежа. Об этом сообщает газета «Призыв».

Фото здесь и далее: газета «Призыв»

19 августа себежане и гости города посетили творческий вечер семьи Потишних. Анна, Роман и их дочь Вероника уже третий год приезжают отдыхать в Себежский район.

Творческий вечер начала Вероника Потишняя: она исполнила песни и прочитала стихотворния. После выступления Вероники к зрителям вышла пара в бальных костюмах – Роман и Анна. Они станцевали венгерский бальный танец, вальс-гавот.

«Выступление восприняли на ура и пару не отпустили без третьего танца», – отмечается в сообщении.

«Прелесть! Они не хотят стать себежанами? Пусть хотя бы ежегодно радуют себежан своим творчеством во время отпусков», – написала одна из читательниц газеты.

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