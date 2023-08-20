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Общество

Студенты-медики ПсковГУ проходят практику в больнице региона

Студенты медицинского факультета ПсковГУ получают практический опыт на базе Псковской областной клинической больницы. Об этом сообщается в Telegram-канале комитета по здравоохранению Псковской области.

Фото из Telegram-канала комитета по здравоохранению Псковской области

Участники студенческого медицинского отряда «Алоэ» трудятся этим летом в медицинских учреждениях Пскова. Они работают на должностях санитаров, младших медсестёр. В их обязанности входит уборка в отделении, перевозка пациентов на процедуры и уход за ними.

В сообщении также напомнили, Псковская областная больница имеет статус клинической. Это значит, что здесь могут проходить практику студенты-медики, а врач – поступить в ординатуру, не уезжая из региона. 

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