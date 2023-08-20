Водитель Audi погиб в результате ДТП в Великолукском районе

21:09, 20 августа 2023, ПАИ

45-летний водитель автомобиля «Audi – 100» выбрал небезопасный скоростной режим на дороге в Великолукском районе. В результате чего машина съехала в кювет и опрокинулась, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

В результате ДТП погиб водитель автомобиля. 33-летний пассажир был госпитализирован в медучреждение с множественными травмами.

На месте работают бригада скорой помощи, ПСО Великие Луки, сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа.