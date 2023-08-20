Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Водитель Audi погиб в результате ДТП в Великолукском районе

45-летний водитель автомобиля «Audi – 100» выбрал небезопасный скоростной режим на дороге в Великолукском районе. В результате чего машина съехала в кювет и опрокинулась, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

В результате ДТП погиб водитель автомобиля. 33-летний пассажир был госпитализирован в медучреждение с множественными травмами.

На месте работают бригада скорой помощи, ПСО Великие Луки, сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













20 августа 2023

Водитель Audi погиб в результате ДТП в Великолукском районе

20 августа 2023

Житель Порхова перевёл мошенникам более миллиона рублей

20 августа 2023

Человек погиб в ДТП в Псковском районе

19 августа 2023

Пропавшего в Пскове пенсионера нашли погибшим

19 августа 2023

Два человека пострадали в результате опрокидывания автомобиля в Псковском районе

19 августа 2023

Ребёнок госпитализирован в результате ДТП в Опочецком районе

19 августа 2023

Две женщины и ребёнок пострадали в тройном ДТП в Псковском районе

19 августа 2023

Женщина госпитализирована в результате ДТП в Псковском районе 


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...