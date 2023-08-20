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Происшествия

Очевидцы спасли водителя из горящего автомобиля в Пыталово

Очевидцы спасли водителя из горящего автомобиля в Пыталово, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

  • Очевидцы спасли водителя из горящего автомобиля в Пыталово
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Очевидцы спасли водителя из горящего автомобиля в Пыталово
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Очевидцы спасли водителя из горящего автомобиля в Пыталово
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Очевидцы спасли водителя из горящего автомобиля в Пыталово
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Очевидцы спасли водителя из горящего автомобиля в Пыталово
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Очевидцы спасли водителя из горящего автомобиля в Пыталово
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Очевидцы спасли водителя из горящего автомобиля в Пыталово
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»

Возгорание произошло в гараже на улице Береговой. По словам очевидцев, люди вытащили мужчину из горящего автомобиля и передали медикам. В результате пожара мужчину госпитализировали в медучреждение в тяжёлом состоянии.

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание. Они также вскрыли соседние гаражи, чтобы не допустить распространения огня.    

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения. Обстоятельства произошедшего выясняются.  

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