Очевидцы спасли водителя из горящего автомобиля в Пыталово
Очевидцы спасли водителя из горящего автомобиля в Пыталово, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
Возгорание произошло в гараже на улице Береговой. По словам очевидцев, люди вытащили мужчину из горящего автомобиля и передали медикам. В результате пожара мужчину госпитализировали в медучреждение в тяжёлом состоянии.
Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание. Они также вскрыли соседние гаражи, чтобы не допустить распространения огня.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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