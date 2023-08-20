Очевидцы спасли водителя из горящего автомобиля в Пыталово

21:50, 20 августа 2023, ПАИ

Очевидцы спасли водителя из горящего автомобиля в Пыталово, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»













Возгорание произошло в гараже на улице Береговой. По словам очевидцев, люди вытащили мужчину из горящего автомобиля и передали медикам. В результате пожара мужчину госпитализировали в медучреждение в тяжёлом состоянии.

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание. Они также вскрыли соседние гаражи, чтобы не допустить распространения огня.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения. Обстоятельства произошедшего выясняются.