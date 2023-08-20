Очаг сибирской язвы выявлен в одном из районов Воронежской области

23:50, 20 августа 2023, ПАИ

Ограничительные мероприятия введены в Панинском районе Воронежской области в связи с выявлением очага сибирской язвы, сообщил «Интерфакс».

«В связи с выявлением очага сибирской язвы на территории Панинского муниципального района указом губернатора Воронежской области и распоряжением администрации Панинского муниципального района введён режим чрезвычайной ситуации, который будет действовать на территории района до 16 ноября 2023 года включительно», – говорится в сообщении администрации.

На территории района вводятся ограничения на посещение посторонними лицами, ввоз, вывоз и убой восприимчивых к сибирской язве животных, а также их продуктов, заготовка и вывоз кормов, охота на восприимчивых животных.

Отмечается, что в настоящее время областными структурами совместно с администрацией проведены мероприятия по локализации и дезинфекции очага инфекционного заболевания, установлены границы очага.

Согласно опубликованному указу губернатора Воронежской области Александра Гусева, эпизоотическим очагом сибирской язвы признано личное подобное хозяйство в селе Красные Холмы Панинского района. В опасную зону включён ряд населённых пунктов соседнего Новоусманского района.

Сибирская язва – высококонтагиозная инфекционная болезнь, представляющая серьёзную опасность для животных и человека.