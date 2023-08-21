Похолодание прогнозируют на Северо-Западе России

08:13, 21 августа 2023, ПАИ

Похолодание прогнозируют синоптики на этой неделе на Северо-Западе России. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

«На Северо-Западе в понедельник дожди будут носить локальный характер, и днём воздух на юге сможет прогреться от +18 до +23 градусов. Но затем дождевых туч станет больше, и в условиях дефицита солнечного тепла показания термометров понизятся от +16 до +21, на крайнем севере и от +8 до +13 градусов», – говорится в сообщении.

В Центральной России 21 августа только кое-где могут пройти небольшие ливни и тепло – днём от +20 до +25 градусов. А затем осадки усилятся и начнётся плавное погружение в осень – днём от +16 до +21, и только в Черноземье будет немного теплее.

В Санкт-Петербурге 21 августа без существенных осадков, днём воздух прогреется от +20 до +23. А с 22 августа в городе начнутся дожди, и дневная температура уже не превысит от +17 до +20 градусов.

«В Москве в понедельник вероятность осадков невелика, и днём столбики термометров покажут от +21 до +24. Затем столицу накроют поля фронтальной облачности, и под аккомпанемент дождей воздух остынет от +16 до +19», – отметили в метеоцентре.

Напомним, что до +27 градусов и дожди ожидаются в Псковской области 21 августа.