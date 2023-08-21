До +25 градусов ожидается сегодня в Псковской области

09:30, 21 августа 2023, ПАИ

21 августа в Псковской области ожидается переменная облачность, днем местами возможны кратковременные дожди, грозы, сообщает официальный телеграм-канал региона.

Будет дуть ветер восточных направлений, умеренный, днем при грозе порывистый.

Температура по области днем от +22 до +25 градусов, ночью от +12 до +14 градусов.

Атмосферное давление низкое.