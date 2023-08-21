До +25 градусов ожидается сегодня в Псковской области
21 августа в Псковской области ожидается переменная облачность, днем местами возможны кратковременные дожди, грозы, сообщает официальный телеграм-канал региона.
Будет дуть ветер восточных направлений, умеренный, днем при грозе порывистый.
Температура по области днем от +22 до +25 градусов, ночью от +12 до +14 градусов.
Атмосферное давление низкое.
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