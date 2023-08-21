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Огненное шоу увидели великолучане в честь дня рождения «Луки Парка»

Праздничная программа состоялась в честь трёхлетия «Луки Парка» в Великих Луках в прошедшие выходные. Об этом пишет портал Luki-News.

Фото: Luki-News

На протяжении двух дней великолучане принимали участие в анимационных и музыкальных программах, граффити-шоу, отдыхали вместе с ростовыми куклами.

Завершился праздник огненным шоу от гостей из Смоленска.

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Огненное шоу увидели великолучане в честь дня рождения «Луки Парка»


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