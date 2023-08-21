Футбольная команда Великолукского района взяла серебро в турнире в Валдае

10:34, 21 августа 2023, ПАИ

Футбольная команда Великолукского района «Спартак – Марьино» взяла серебро на открытом чемпионате Валдайского городского поселения среди ветеранов. Соревнования проходили в Валдае. Об этом ПАИ сообщили в районной газете «Наш путь».

На групповом этапе команда Великолукского района смогла выиграть все игры. Сначала она обыграла команду из Великого Новгорода «Ильмень-ВОГ» со счётом 10:0, а затем в тяжелом матче со счётом 1:0 переиграли валдайский «Луч».

Основное время финального поединка против команды из Великого Новгорода закончилось без забитых голов – 0:0. В серии пенальти со счётом 3:2 сильнее оказались новгородцы.

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