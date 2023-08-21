Удар молнии стал причиной пожара в Псковском районе
Пожар из-за удара молнии произошёл в Псковском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
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Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
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Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
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Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
Так, в 3:45 19 августа на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании в деревне Балсово Псковского района.
На место вызова были направлены дежурные караулы отдельного пожарного поста «Серёдка» в составе трёх человек и пожарно-спасательной части № 3 в составе пяти человек на двух автоцистернах.
В результате пожара сгорели баня и хозяйственная постройка. Пожарным удалось спасти от огня жилой дом и хозяйственную постройку.
Причиной пожара стал грозовой разряд, попавший в строение бани.
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