Удар молнии стал причиной пожара в Псковском районе

10:49, 21 августа 2023, ПАИ

Пожар из-за удара молнии произошёл в Псковском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.



Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области





Так, в 3:45 19 августа на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании в деревне Балсово Псковского района.

На место вызова были направлены дежурные караулы отдельного пожарного поста «Серёдка» в составе трёх человек и пожарно-спасательной части № 3 в составе пяти человек на двух автоцистернах.

В результате пожара сгорели баня и хозяйственная постройка. Пожарным удалось спасти от огня жилой дом и хозяйственную постройку.

Причиной пожара стал грозовой разряд, попавший в строение бани.