Лестницу и крыльцо у аптеки отремонтировали на Рижском проспекте в Пскове

10:40, 21 августа 2023, ПАИ

Ремонт входных групп, лестниц и крылец завершен в магазины и аптеки домов № 31 и 41 на Рижском проспекте. Об этом на своей странице рассказала депутат Псковской городской Думы Наталья Юрченко.

«В рамках осуществления депутатской деятельности, в связи с обращениями жителей округа, в мае этого года было подано обращение главе города Пскова Борису Елкину. Администрация города провела контрольные мероприятия, и собственники магазинов и аптек привели лестницы в надлежащий вид».

Также депутат попросила администрацию города провести оценку состояния входных групп в магазины и аптеки домов № 49, 51 и 51а на Рижском проспекте.