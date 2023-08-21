Лестницу и крыльцо у аптеки отремонтировали на Рижском проспекте в Пскове
Ремонт входных групп, лестниц и крылец завершен в магазины и аптеки домов № 31 и 41 на Рижском проспекте. Об этом на своей странице рассказала депутат Псковской городской Думы Наталья Юрченко.
«В рамках осуществления депутатской деятельности, в связи с обращениями жителей округа, в мае этого года было подано обращение главе города Пскова Борису Елкину. Администрация города провела контрольные мероприятия, и собственники магазинов и аптек привели лестницы в надлежащий вид».
Также депутат попросила администрацию города провести оценку состояния входных групп в магазины и аптеки домов № 49, 51 и 51а на Рижском проспекте.
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