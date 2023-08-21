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Почти треть псковских работодателей думают о карьерном росте своих подчинённых – опрос

Почти треть (28 %) псковских работодателей уделяют внимание карьерному росту своих подчинённых и обсуждают с сотрудниками их карьерные планы. Об этом стало известно в рамках опроса сервиса hh.ru, проведённого среди соискателей во всех федеральных округах России.

Фото: ПАИ

Исследование показывает, что в псковском сегменте бизнеса всё ещё плохо развит формат обратной связи и общение между руководителем и подчинённым. Так, лишь 28 % опрошенных в регионе заявили, что руководитель проводит с ними встречи по вопросам профессионального развития, причём только 16 % из них могут попасть на такую встречу каждый месяц. Оставшиеся 12 % обсуждают с руководством карьерные вопросы не чаще одного раза в год. В свою очередь, две трети (72 %) отметили, что вообще никогда не затрагивали тему своего карьерного развития и профессионального роста в разговоре с начальством.

54 % респондентов заявили, что в их компаниях вообще не принято давать обратную связь. 26 % опрошенных отметили, что в их компании оценка даётся в одностороннем порядке и только со стороны руководства. И только 14 % похвастались, что могут также давать обратную связь своему начальству.

Наиболее открытыми к своим сотрудникам и готовыми не только дать обратную связь, но и принять её, оказались топ-менеджеры из банковской и финансовой сферы (23 %), сферы дизайна (23 %), искусства, маркетинга, науки и образования. С другой стороны, наибольшие проблемы с конструктивным диалогом по рабочим вопросам с руководством испытывают представители бухгалтерской сферы, госслужащие, строители и специалисты в сфере закупок.

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