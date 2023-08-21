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Общество

Жители Псковской области могут принять участие в конкурсе лидеров общественного мнения

Российский союз сельской молодежи (РССМ) запустил конкурс лидеров общественного мнения среди сельской молодежи «Добрые дела родного села», сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Проект направлен на выявление лидеров общественного мнения в муниципальных образованиях по направлениям: культура, спорт, медицина, предпринимательство, образование. Также в рамках реализации конкурса будут выявлены лучшие социальные практики и гражданские инициативы по развитию сельских территорий.

Участниками станут активные представители сельской молодежи в возрасте от 14 до 35 лет.

На первом этапе конкурса им предстоит написать эссе на тему «Село в моем сердце»: рассказать о своей общественной деятельности, выделить главные достижения, объяснить, почему они действительно являются лидерами села, и ответить на вопрос, как сделать родное село лучше.

После этого эссе вместе с портфолио из благодарностей и рекомендательных писем прикрепляется к анкете участника проекта и отправляется на проверку профессиональным экспертам.

По итогам конкурса будет выявлено не менее 50 победителей, которые получат дипломы и ценные призы, а их проекты будут опубликованы в брошюре лучших социальных практик на селе на сайте Российского союза сельской молодежи.

Принять участие в конкурсе можно, заполнив анкету до 14 ноября 2023 года. Итоги будут объявлены 26 декабря 2023 года. Подробнее с условиями участия и критериями можно ознакомиться по ссылке.

Отметим, что проект реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Российский союз сельской молодежи — общероссийская молодежная общественная организация, представляющая интересы сельской молодежи на всероссийском уровне. Активисты союза — это более 60 тысяч человек в 80 субъектах РФ, которые ежедневно вовлекают сельскую молодежь в социально-экономическое развитие села, модернизацию агропромышленного комплекса и повышение качества жизни сельского населения.

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