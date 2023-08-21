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Танцевальная площадка будет работать на Дне города в Великих Луках

Танцевальная площадка, организованная Домом культуры Ленинского комсомола, будет работать на Дне города Великие Луки в Петровском парке 26 августа. Об этом пишет портал Luki-News со ссылкой на комитет культуры администрации муниципалитета.

Фото: Luki-News

Все желающие смогут принять участие и окунуться в разные танцевальные жанры. Участников ждут танцы разных стилей и эпох.

С 13:30 до 14:45 пройдёт реконструкция бала XVIII-XIX веков от руководителя образцового хореографического коллектива «Балет для всех» Инны Николаевой и её учениц. Для дам приветствуются наличие кавалера и веера.

С 15:30 до 16:00 жители и гости Великих Лук вместе с руководителем танцевального спортивного клуба «Вектор» Стефанией Путятиной и её учениками разучат базовые движения латиноамериканского танца ча-ча-ча.

Сразу после этого, с 16:00 до 16:30, гости праздника попробуют исполнить базовые элементы из брейк-данса, а именно из топрок, который также называют верхним брейком. Программу проведёт руководитель школы хип-хоп-танца Senseit Crew Максим Петров и его воспитанники.

С 17:00 до 17:30 великолучане и гости города смогут принять участие в танцах разных направлений и стилей вместе с руководителем студии танца «Жемчужная россыпь» Татьяной Жемчуговой.

С 17:30 до 18:00 ветеранские клубы по интересам представят творческие номера.

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