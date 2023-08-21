Порховские полицейские вернули пенсионерке похищенный велосипед

13:25, 21 августа 2023, ПАИ

Порховские сотрудники полиции вернули пенсионерке похищенный у неё велосипед. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УВМД России по Псковской области.

Так, в полицию за помощью обратилась 63-летняя жительница Порхова. Пенсионерка заявила о хищении её велосипеда от магазина на улице Строительной.

В ходе проведённых оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили причастного к краже. Им оказался 44-летний порхович. Ранее мужчина был неоднократно судим за кражи. Похищенный велосипед сотрудники полиции изъяли и вернули женщине.