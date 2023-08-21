Великолучане стали призёрами международного турнира по самбо
Воспитанники СШОР «Экспресс» стали призёрами открытого республиканского турнира по самбо на призы А. А. Курлыпо, который проходил в Минске 20 августа. Об этом сообщается в группе клуба единоборств «Отечество» в соцсети «ВКонтакте».
Отметим, что в турнире принимали участие спортсмены из Белоруссии, Германии, Казахстана и России.
Великолучанин Кирилл Фокин стал серебряным призёром в весовой категории до 50 килограммов.
Воспитанники СШОР «Экспресс» Илья Мишанов, Даниил Можаров, Дарья Прокошенко и Арина Зайцева стали бронзовыми призёрами.
Тренером спортсменов является Евгений Мишанов.
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