Великолучане стали призёрами международного турнира по самбо

13:21, 21 августа 2023, ПАИ

Воспитанники СШОР «Экспресс» стали призёрами открытого республиканского турнира по самбо на призы А. А. Курлыпо, который проходил в Минске 20 августа. Об этом сообщается в группе клуба единоборств «Отечество» в соцсети «ВКонтакте».

Отметим, что в турнире принимали участие спортсмены из Белоруссии, Германии, Казахстана и России.

Великолучанин Кирилл Фокин стал серебряным призёром в весовой категории до 50 килограммов.

Воспитанники СШОР «Экспресс» Илья Мишанов, Даниил Можаров, Дарья Прокошенко и Арина Зайцева стали бронзовыми призёрами.

Тренером спортсменов является Евгений Мишанов.

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