О центре «Вообразилия» и развитии детей поговорят на «Серебряном дожде»
Очередной выпуск программы «Бизнес-ланч» выйдет сегодня, 21 августа, в эфире радиостанции «Серебряный дождь». На этот раз в гостях у ведущих Алексея Семёнова и Сергея Пакреева – директор псковского центра развития детей «Вообразилия» Олег Абрагам.
Как сейчас ощущает себя бизнес, связанный с детскими образовательными услугами?
Как сделать бизнес на индустрии детства и легко ли сейчас начинать работу в этой сфере?
В чём уникальность детского центра и в чём секрет его успеха?
Какой эффект даёт дополнительное образование для развития детей?
Каковы перспективы развития индустрии детского бизнеса в Пскове?
Об этом и не только – в программе «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» сегодня, в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».