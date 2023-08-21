О центре «Вообразилия» и развитии детей поговорят на «Серебряном дожде»

13:09, 21 августа 2023, ПАИ

Очередной выпуск программы «Бизнес-ланч» выйдет сегодня, 21 августа, в эфире радиостанции «Серебряный дождь». На этот раз в гостях у ведущих Алексея Семёнова и Сергея Пакреева – директор псковского центра развития детей «Вообразилия» Олег Абрагам.

Как сейчас ощущает себя бизнес, связанный с детскими образовательными услугами?

Как сделать бизнес на индустрии детства и легко ли сейчас начинать работу в этой сфере?

В чём уникальность детского центра и в чём секрет его успеха?

Какой эффект даёт дополнительное образование для развития детей?

Каковы перспективы развития индустрии детского бизнеса в Пскове?

Об этом и не только – в программе «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» сегодня, в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».