Первое сентября на ретроградном Меркурии

17:48, 21 августа 2023, ПАИ

В чём особенности начала нового учебного года, рассказывает астролог и колумнист ПАИ Наталья Баранова.

Да-да, никогда такого не было, и вот опять. С 23 августа по 15 сентября нас ждёт очередной период ретроградного Меркурия. Обычно я рассказываю, как этот период повлияет на деловую жизнь и все процессы в сфере коммуникаций между людьми. Но планета Меркурий отвечает ещё и за образование, и за школьное обучение, поэтому не могу обойти своим вниманием начало нового учебного года.

Выделю два главных момента. Во-первых, адаптироваться к учёбе в этот раз будет сложнее, процесс займёт больше времени, чем обычно. Ну и, конечно, у первоклашек будет больше сложностей. И так-то начало школьной жизни – большой стресс, а тут ещё и с запоминанием новых правил будут трудности. Родителям придётся приложить больше сил и потратить больше времени, чтобы помочь детям привыкнуть к новой жизни. Будьте готовы: то, что планировали повторить десять раз, на деле придётся повторить двадцать. Меркурий всегда влияет на процессы мышления. Оно становится более заторможенным, интровертным. Мы склонны больше закапываться в деталях. В этот раз Меркурий ретроградит в знаке Девы, а уж знака более внимательного к мелочам в зодиаке не отыскать. Самый сложный период – с 4 по 9 сентября, когда можно заблудиться в трёх соснах, в упор не видеть написанного, пропустить значимую информацию.

Второй важный момент. Любые школьные нововведения, внедрённые в обиход в первой половине сентября, потом с большой долей вероятности будут отменены или пересмотрены. Так что не спешите пугаться и возмущаться, вполне вероятно, что новое правило ненадолго. Также в первой половине сентября будет больше путаницы с расписанием уроков, это касается не только школьной, но и вузовской жизни.

Напоминаю, что последнюю неделю августа и первую неделю сентября в компании с Меркурием ретроградит ещё и Венера. Это чревато тем, что можно сделать много неподходящих покупок из серии: клеточка в тетрадках не та, что нужно, длина у юбки не такая, мелки не того цвета. Будьте готовы к тому, что многое придётся докупать. И если будет возможность, с покупками, хотя бы крупными, лучше подождать до середины сентября. Сэкономите деньги и нервы.

Общая рекомендация для всех, кто планирует пойти на школьную линейку первого сентября: выйдите из дома на 10-15 минут пораньше. Не исключено, что вы что-то забудете и придётся вернуться либо в пути вас могут задержать непредвиденные обстоятельства, лучше перестраховаться.

Несколько слов скажу всё-таки и о взрослой жизни. Этот период ретроградного Меркурия очень хорош для исправления ошибок, начиная от любой деловой документации и заканчивая вашими проектами и бизнесом в целом. Можно возвращаться к старым идеям, которые по каким-то причинам вы не реализовали или не довели до ума в прошлом. Также можно ещё раз всё дотошно перепроверять, если вы хотите обнаружить системную ошибку, выявить и понять любой сбой или баг в системе, увидеть слепые пятна. Ретроградный Меркурий в Деве как будто для этого специально и создан. Но будьте готовы к тому, что могут вылезти старые баги, с которыми, как вам казалось, вы давно и прочно простились. Это касается в том числе и вашего мышления.

Ну и напоследок напомню общую технику безопасности на ретроградном Меркурии. Лучше не начинать важных проектов, особенно в сфере информации, рекламы, логистики, связи. А если всё-таки начали, быть готовым к тому, что потом что-то придётся переделывать и в целом на запуск и раскрутку потребуется больше времени, появятся новые, неучтённые обстоятельства. Не устраиваться на новую работу или хотя бы подождать с заключением трудового договора до окончания периода – высока вероятность, что могут измениться условия. По десять раз перечитывать документы, если вы ставите под ними свою подпись, тщательно перепроверять всю входящую информацию. На поездки и любые перемещения закладывать больше времени. Это касается в том числе посылок и писем, возможны задержки в пути и любые сбои в работе как электронных, так и физических систем связи.

Этот период ретроградного Меркурия не подходит для обращения в официальные инстанции. Задержек и проволочек будет в разы больше обычного.