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Общество

Четыре общественные территории привели в порядок в Псковском районе по нацпроекту

Четыре общественные территории привели в порядок в Псковском районе по нацпроекту, доложила глава муниципалитета Наталья Фёдорова на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым во время его рабочего визита в район. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: pskov.ru

По нацпроектам в Псковском районе объём финансирования в 2023 году составил более 80 млн рублей, отметила Наталья Фёдорова. В рамках федерального проекта «Жильё и городская среда» благоустроено четыре общественных территории. В Борисовичах появилась парковка, в Черёхе – детская и волейбольная площадки, в Неёлово-1 благоустроена парковая зона у реки Каменки.

По нацпроекту «Культура» завершается ремонт подразделения Псковского районного Центра культуры в деревне Торошино.

«В ближайшее время будет организована техническая приёмка работ. Сейчас на объект завозят и монтируют оборудование», – доложила Наталья Фёдорова.

Значимый проект – строительство станции по очистке воды в деревне Родине общей стоимостью более 70 млн рублей. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жильё и городская среда». «С подрядчиком активно работаем, контролируем все этапы работ. Завершить объект планируем до конца года», – сказала глава района.

Также Наталья Фёдорова доложила о создании современных образовательных пространств и мест дополнительного образования по нацпроекту «Образование», о строительстве инженерной инфраструктуры в Борисовичах в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития региона.

Отдельно глава района поблагодарила Михаила Ведерникова за поддержку в создании новых спортивных объектов по нацпроекту «Демография». За последние три года в крупных населённых пунктах Псковского района сдано пять современных спортплощадок.

«Вы молодцы, выполняете взятые на себя обязательства, поэтому правительство Псковской области готово поддерживать вас в этом вопросе», – подчеркнул Михаил Ведерников.

 

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