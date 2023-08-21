Кубок Александра Невского по армрестлингу прошёл в Пскове

15:08, 21 августа 2023, ПАИ

Кубок Александра Невского по армрестлингу прошёл в Пскове 19 августа. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации армрестлинга, а также участник прошедших соревнований Сергей Семёнов.

В турнире приняли участие около 40 спортсменов из Пскова, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Сланцев, Великих Лук и Молдовы.

«В этом году участников в категориях было довольно много. Разного уровня мотивации и подготовки, – отметил Сергей Семёнов. – Большую команду от Санкт-Петербурга возглавил МСМК по армрестлингу Виктор Шевеленко – чемпион России и призёр мира, который высоко оценил уровень подготовки и проведения турнира. Именно питерские спортсмены создают особую напряжённость и конкуренцию в борьбе за призовые места».

Также председатель Федерации армрестлинга рассказал о конкуренции на соревнованиях: «О высокой конкуренции говорит тот факт, что некоторые псковские спортсмены, в разные годы становившиеся чемпионами данного турнира, не смогли пробиться в призовую тройку в категории до 75 килограмм у мужчин. И только Евгений Буланцев смог стать третьим, пропустив вперёд сильных спортсменов из Санкт-Петербурга, в том числе и одного мастера спорта».

«В целом турниром довольны все. Организаторам повезло с погодой. Друзья и партнёры предоставили хорошие и нестандартные призы. Участники хорошо поборолись, пообщались с титулованными спортсменами и получили ценные советы, призёры заслуженно получили эксклюзивные медали», – подытожил Сергей Семёнов.

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