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Кубок Александра Невского по армрестлингу прошёл в Пскове

Кубок Александра Невского по армрестлингу прошёл в Пскове 19 августа. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации армрестлинга, а также участник прошедших соревнований Сергей Семёнов.

Фото здесь и далее: Мария Семёнова

В турнире приняли участие около 40 спортсменов из Пскова, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Сланцев, Великих Лук и Молдовы.

 «В этом году участников в категориях было довольно много. Разного уровня мотивации и подготовки, – отметил Сергей Семёнов. – Большую команду от Санкт-Петербурга возглавил МСМК по армрестлингу Виктор Шевеленко – чемпион России и призёр мира, который высоко оценил уровень подготовки и проведения турнира. Именно питерские спортсмены создают особую напряжённость и конкуренцию в борьбе за призовые места».

Также председатель Федерации армрестлинга рассказал о конкуренции на соревнованиях: «О высокой конкуренции говорит тот факт, что некоторые псковские спортсмены, в разные годы становившиеся чемпионами данного турнира, не смогли пробиться в призовую тройку в категории до 75 килограмм у мужчин. И только Евгений Буланцев смог стать третьим, пропустив вперёд сильных спортсменов из Санкт-Петербурга, в том числе и одного мастера спорта».

«В целом турниром довольны все. Организаторам повезло с погодой. Друзья и партнёры предоставили хорошие и нестандартные призы. Участники хорошо поборолись, пообщались с титулованными спортсменами и получили ценные советы, призёры заслуженно получили эксклюзивные медали», – подытожил Сергей Семёнов.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем специальном Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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