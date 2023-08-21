Пскович лишился скутера за езду в нетрезвом виде

16:27, 21 августа 2023, ПАИ

Житель Псковского района лишился скутера за неоднократное вождение в нетрезвом виде. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

9 апреля мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль скутера «Торнадо S» и поехал на нём от СНТ «Надежда» в сторону Пскова.

По пути его остановили сотрудники ДПС и отстранили от управления транспортным средством. Было проведено освидетельствование, содержание алкоголя в крови псковича составило 1,110 мг/л.

Суд также установил, что ранее, 16 сентября 2019 года, водитель уже был привлечён к административной ответственности за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Тогда ему назначили штраф в размере 30 000 рублей. Также псковича лишили водительских прав на один год и семь месяцев. Однако административное наказание он не исполнил.

На этот раз за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 УК РФ, Псковский районный суд назначил мужчине наказание в виде 100 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок два года.

Кроме того, мужчине пришлось расстаться и с транспортным средством, которое использовалось при совершении преступления, – суд конфисковал скутер «Торнадо S» в доход государства.