Движение транспорта ограничат в двух районах Псковской области
Движение транспорта ограничат на некоторых участках дорог в Бежаницком и Опочецком районах 26 и 27 августа на время тренировочных сборов по авторалли. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.
Так, 26 августа с 10:00 до 18:00 движение будет ограничено на автодороге Кудеверь – Бардово от деревни Кудеверь до деревни Бардово Бежаницкого района, а 27 августа с 10:00 до 18:00 – на дороге Бежаницы – Кудеверь – Болгатово от деревни Духово до деревни Курочкино Опочецкого района.
Организатором соревнований является Федерация автомобильного спорта Псковской области.
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21 августа 2023
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