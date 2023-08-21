Движение транспорта ограничат в двух районах Псковской области

21:19, 21 августа 2023, ПАИ

Движение транспорта ограничат на некоторых участках дорог в Бежаницком и Опочецком районах 26 и 27 августа на время тренировочных сборов по авторалли. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Так, 26 августа с 10:00 до 18:00 движение будет ограничено на автодороге Кудеверь – Бардово от деревни Кудеверь до деревни Бардово Бежаницкого района, а 27 августа с 10:00 до 18:00 – на дороге Бежаницы – Кудеверь – Болгатово от деревни Духово до деревни Курочкино Опочецкого района.

Организатором соревнований является Федерация автомобильного спорта Псковской области.