Псковичка взяла бронзу на чемпионате мира по тхэквондо

17:28, 21 августа 2023, ПАИ

Псковская спортсменка Анна Кузьмина стала бронзовым призёром на чемпионате мира по тхэквондо, который проходит с 19 по 26 августа в Казахстане. Об этом сообщается в группе Псковской областной федерации тхэквондо в соцсети «ВКонтакте».

Анна Кузьмина выиграла предварительные поединки в категории «Формальный комплекс» у спортсменок из Гонконга, Аргентины и Греции. В полуфинале псковичка уступила представительнице Северной Кореи.

Отметим, что на соревнованиях участвуют две тысячи спортсменов из 62 стран. От Псковской области на соревнования отправились 11 спортсменов.

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