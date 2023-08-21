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Спорт

Псковичка взяла бронзу на чемпионате мира по тхэквондо

Псковская спортсменка Анна Кузьмина стала бронзовым призёром на чемпионате мира по тхэквондо, который проходит с 19 по 26 августа в Казахстане. Об этом сообщается в группе Псковской областной федерации тхэквондо в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Псковская областная федерация тхэквондо

Анна Кузьмина выиграла предварительные поединки в категории «Формальный комплекс» у спортсменок из Гонконга, Аргентины и Греции. В полуфинале псковичка уступила представительнице Северной Кореи.

Отметим, что на соревнованиях участвуют две тысячи спортсменов из 62 стран. От Псковской области на соревнования отправились 11 спортсменов.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем специальном Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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