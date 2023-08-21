«Мафия» по мотивам «Преступления и наказания» пройдёт в псковской библиотеке
На вечер литературных настольных игр приглашает Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова 24 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.
Психологическая игра «Мафия» пройдёт по мотивам романа Фёдора Достоевского «Преступление и наказание». Также в программе запланировано проведение игры «Литературный элиас».
«Вы окажетесь жителем Петербурга XIX века и примерите на себя роли знакомых персонажей. Приходите, даже если ещё не читали книгу», – пригласили гостей.
Вечер литературных игр состоится 24 августа в 17:30.
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