«Мафия» по мотивам «Преступления и наказания» пройдёт в псковской библиотеке

21:12, 21 августа 2023, ПАИ

На вечер литературных настольных игр приглашает Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова 24 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

Психологическая игра «Мафия» пройдёт по мотивам романа Фёдора Достоевского «Преступление и наказание». Также в программе запланировано проведение игры «Литературный элиас».

«Вы окажетесь жителем Петербурга XIX века и примерите на себя роли знакомых персонажей. Приходите, даже если ещё не читали книгу», – пригласили гостей.

Вечер литературных игр состоится 24 августа в 17:30.