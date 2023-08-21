Два человека пострадали в ДТП в Гдовском районе

18:15, 21 августа 2023, ПАИ

В Гдовском районе на первом километре автодороги Залахтовье – Островцы водитель автомобиля ВАЗ-2104 не справился с управлением, в результате машина съехала в кювет и врезалась в дерево. Об этом сообщили в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

В ДТП пострадали водитель и пассажир. Их госпитализировали в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, гдовский аварийно-спасательный отряд и сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.