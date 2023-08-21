XII Региональные Чудские чтения состоятся 22 августа в Гдове

19:01, 21 августа 2023, ПАИ

XII Региональные Чудские чтения, посвящённые 700-летию упоминания Гдова в летописи, состоятся в Гдовском музее истории края 22 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова.

Участниками чтений станут историки, археологи, краеведы, художники, педагоги и библиотекари из Пскова, Гдова, Саратова, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Доклады будут посвящены истории Гдовского края, его археологическим древностям и книжным памятникам, культурным традициям, достопримечательностям, знаменитым уроженцам Гдова и подвигам местных жителей в Первой мировой и Великой Отечественной войнах.

Библиотеку имени Курбатова будут представлять заведующая отделом краеведческой литературы Елена Киселёва, которая покажет материалы о Гдове в электронной библиотеке «Псковиана», и заведующая региональным центром по работе с редкими и ценными документами Регина Денисова, которая расскажет о редких изданиях о городе-юбиляре из фонда библиотеки.

Организаторами мероприятия стали администрация Гдовского района, Псковская областная универсальная научная библиотека имени Курбатова, Гдовская районная центральная библиотека имени Малякова, Гдовский музей истории края, частное учреждение культуры «Музей «Ледовое побоище, Самолва».

Чудские чтения проходят в Псковской области с 2007 года. «За прошедшие годы участники многое сделали для изучения самобытного литературного и культурного наследия, памятных исторических событий и знаменитых личностей Чудского края, увековечивания их памяти», – отметили в пресс-службе.