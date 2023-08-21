Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

XII Региональные Чудские чтения состоятся 22 августа в Гдове

XII Региональные Чудские чтения, посвящённые 700-летию упоминания Гдова в летописи, состоятся в Гдовском музее истории края 22 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова.

Фото: ПАИ

Участниками чтений станут историки, археологи, краеведы, художники, педагоги и библиотекари из Пскова, Гдова, Саратова, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Доклады будут посвящены истории Гдовского края, его археологическим древностям и книжным памятникам, культурным традициям, достопримечательностям, знаменитым уроженцам Гдова и подвигам местных жителей в Первой мировой и Великой Отечественной войнах.

Библиотеку имени Курбатова будут представлять заведующая отделом краеведческой литературы Елена Киселёва, которая покажет материалы о Гдове в электронной библиотеке «Псковиана», и заведующая региональным центром по работе с редкими и ценными документами Регина Денисова, которая расскажет о редких изданиях о городе-юбиляре из фонда библиотеки.

Организаторами мероприятия стали администрация Гдовского района, Псковская областная универсальная научная библиотека имени Курбатова, Гдовская районная центральная библиотека имени Малякова, Гдовский музей истории края, частное учреждение культуры «Музей «Ледовое побоище, Самолва».

Чудские чтения проходят в Псковской области с 2007 года. «За прошедшие годы участники многое сделали для изучения самобытного литературного и культурного наследия, памятных исторических событий и знаменитых личностей Чудского края, увековечивания их памяти», – отметили в пресс-службе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













21 августа 2023

XII Региональные Чудские чтения состоятся 22 августа в Гдове

21 августа 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ. Фестиваль исторической поэзии «Словенское поле»

21 августа 2023

Операции по пластической хирургии будут выполнять в Псковской областной больнице

21 августа 2023

ФОТОФАКТ. Тротуар вдоль городского пляжа в Себеже продолжают благоустраивать

21 августа 2023

Печоры и монастырь активно благоустраиваются

21 августа 2023

Музыканты на фестивале «Музыка на воде» в Пскове от брызг фонтана не пострадали

21 августа 2023

Анализ на энтеробиоз: в Пскове продлили время работы детского кабинета

21 августа 2023

Митрополит Тихон: Печоры будут одним из самых красивых городов в СЗФО


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...