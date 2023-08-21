Пенсионерка фиктивно зарегистрировала двух иностранцев в Печорах
83-летняя не работающая жительница Печор подозревается в нарушении миграционного законодательства, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По версии следствия, пенсионерка фиктивно поставила на регистрационный учёт двух иностранных граждан 1977 и 1972 годов рождения. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ. Женщине грозит наказание либо в виде штрафа в размере от 100 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы и иного дохода за период до трёх лет, либо в виде принудительных работ на срок до трёх лет с лишением права занимать определенные должности, либо в виде лишения свободы на срок до трёх лет.
Отметим, что это не единичный факт нарушения миграционного законодательства в Псковской области. Ранее сообщалось, что 85-летняя псковичка фиктивно зарегистрировала гражданина Республики Таджикистан.