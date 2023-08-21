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Как избежать сахарного диабета, рассказали псковичам

Как избежать сахарного диабета, рассказали в Telegram-канале Псковской городской поликлиники.

Фото: ПАИ

В первую очередь необходимо отказаться от рафинированных углеводов и сахара. Молекулы сахара, образуемые в результате расщепления таких продуктов, попадают прямо в кровеносную систему.

Нужно заниматься спортом на регулярной основе. Если сделать спорт частью своей жизни, то инсулин начнёт вырабатываться без каких-либо нарушений.

Хорошей привычкой будет сделать воду основным источником поступающей жидкости. Она не только утоляет жажду, но и позволяет держать под контролем инсулин и сахар.

Важно привести вес в оптимальную норму. Его переизбыток является главной причиной, почему организм становится менее чувствительным к инсулину, что увеличивает риск возникновения диабета. Для корректировки веса можно обратиться к врачу.

Рекомендуют также отказаться от курения. Через пять лет после прекращения курения вероятность развития болезни снижается на 13 %.

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