Россиянка прокатила мужа на капоте и после впечатала в другую машину

21:34, 21 августа 2023, ПАИ

Жительница Кемеровской области прокатила мужа на капоте автомобиля, а затем протаранила другую машину. Об этом сообщили в Telegram-канале «112».

«После бурного выяснения отношений она решила от него уйти, а точнее уехать. Моливший о прощении супруг не хотел её отпускать и лёг на капот машины. Однако это не помогло. Разгневанная женщина уверенно выжала педаль газа и с приличной скоростью долгое время катала его так по улицам города. А затем на одном из перекрёстков буквально впечатала в стоявший на светофоре автомобиль. После сильнейшего удара мужчина взмыл в воздух и отлетел на несколько метров», – говорится в сообщении.

Мужчина выжил и находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Его жена практически не пострадала и уже на допросе в полиции. Отмечается, что её действия могут квалифицировать как покушение на убийство.