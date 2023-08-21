600 заражённых литовских роз уничтожат в Псковской области

22:08, 21 августа 2023, ПАИ

Заражённые розы, ввезённые из Литвы, уничтожат в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

При проведении карантинного контроля на складе временного хранения в двух партиях роз (происхождением из разных стран), ввезённых из Литвы, выявили живых насекомых, схожих по морфологическим признакам с опасными карантинными объектами.

Лабораторные исследования, проведённые специалистами в Северо-Западном филиале ФГБУ ВНИИЗЖ, подтвердили наличие в одной из партий срезанных цветов жизнеспособных особей опасного карантинного вредителя – томатного трипса (Frankliniella schultzei (Trybom), а в другой – наличие западного калифорнийского цветочного трипса (Frankliniella occidentalis (Perg.).

Выпуск цветов на территорию Российской Федерации запрещён. В соответствии с законодательством и по решению собственника две партии роз общим количеством 600 штук подлежат уничтожению.