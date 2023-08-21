Церемония захоронения участника Великой Отечественной войны состоялась в Дедовичском районе
Церемония захоронения участника Советско-финляндской и Великой Отечественной войн Ивана Фадеевича Фадеева (1894–1942) состоялась в Дедовичском районе. Об этом сообщили в газете «Коммуна».
Героя войны похоронили в братской могиле «Высокое». В церемонии приняли участие поисковики из Тюмени, Старой Руссы и Новгорода, а также родственники бойца.
Известно, что в мирное время мужчина проживал в деревне Кустово Пожеревицкого района.
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Церемония захоронения участника Великой Отечественной войны состоялась в Дедовичском районе
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