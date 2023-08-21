Церемония захоронения участника Великой Отечественной войны состоялась в Дедовичском районе

22:38, 21 августа 2023, ПАИ

Церемония захоронения участника Советско-финляндской и Великой Отечественной войн Ивана Фадеевича Фадеева (1894–1942) состоялась в Дедовичском районе. Об этом сообщили в газете «Коммуна».

Героя войны похоронили в братской могиле «Высокое». В церемонии приняли участие поисковики из Тюмени, Старой Руссы и Новгорода, а также родственники бойца.

Известно, что в мирное время мужчина проживал в деревне Кустово Пожеревицкого района.