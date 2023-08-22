О скором похолодании говорили в день Матвея на Руси

07:01, 22 августа 2023, ПАИ

Приближение осени отмечали 22 августа, в день Матвея Змеесоса, на Руси. Об этом сообщает calend.ru.

О скором приходе осени вспоминали в это время: менялась погода, учащались дожди.

Название день получил по древнему поверью о том, что змеи могут прицепиться к коровьему вымени и высосать молоко. Чтобы защитить скот, его не выпускали на пастбище. Кроме того, в стремлении сберечь коров от сглаза их доили в одиночестве.

Вообще же, 22 августа — день памяти апостола Матфия. В житии указано, что Матфий родился в Вифлееме и с детства изучал Закон Божий под руководством Симеона Богоприимца. До избрания в число двенадцати апостолов был одним из 70 учеников Христа. Проповедовал в Иерусалиме и Иудее, исцелял больных и изгонял бесов. Был приговорён синедрионом к смерти за распространение христианства.