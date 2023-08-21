Один из лучших органистов России даст концерт в Печорах

07:27, 22 августа 2023, ПАИ

Сегодня в 18:30 в кирхе Святого Петра в Печорах на улице Гагарина, 12 А выступит Заслуженный артист России, лауреат премии «Органист года», профессор Даниэль Зарецкий из Санкт-Петербурга. Об этом ПАИ сообщили организаторы концерта.

В программе лучшее из произведений Баха: фантазия соль мажор BWV 572; хоральная прелюдия Ich ruf zu Dir BWV 639; прелюдия и фуга до мажор BWV 545; ария из оркестровой сюиты; прелюдия и фуга си-минор BWV 544; две хоральные фантазии из Лейпцигских хоралов; две хоральные фантазии из органной мессы; токката и фуга ре-минор BWV 565.