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Культура

Один из лучших органистов России даст концерт в Печорах

Сегодня в 18:30 в кирхе Святого Петра в Печорах на улице Гагарина, 12 А выступит Заслуженный артист России, лауреат премии «Органист года», профессор Даниэль Зарецкий из Санкт-Петербурга. Об этом ПАИ сообщили организаторы концерта.

В программе лучшее из произведений Баха: фантазия соль мажор BWV 572; хоральная прелюдия Ich ruf zu Dir BWV 639; прелюдия и фуга до мажор BWV 545; ария из оркестровой сюиты; прелюдия и фуга си-минор BWV 544; две хоральные фантазии из Лейпцигских хоралов; две хоральные фантазии из органной мессы; токката и фуга ре-минор BWV 565.

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