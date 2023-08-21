Фестиваль Crescendo продемонстрирует потенциал российской классической музыки

23:18, 21 августа 2023, ПАИ

Музыкальный фестиваль Crescendo продемонстрирует потенциал российской классической музыки, сказала пресс-секретарь Псковского академического театра драмы Елизавета Славятинская в эфире программы «Место встречи» на радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM).

По мнению Елизаветы Славятинской, Crescendo – это одно из самых ярких, значимых и масштабных в культурном и социальном плане мероприятий. «Состав солистов будет по-настоящему звёздным. И я имею в виду не только хедлайнера этого фестиваля, прославленного, именитого пианиста Дениса Мацуева, но и его коллег. Я говорю о молодых исполнителях тоже, ведь они восходящие звёзды. Все солисты гала-концерта – лауреаты крупнейшего международного конкурса имени Чайковского», – отметила пресс-секретарь.

Елизавета Славятинская также рассказала, какие задачи стоят перед фестивалем Crescendo. «В первую очередь цель фестиваля – продемонстрировать, какие у нас сейчас есть юные таланты и как прекрасно себя чувствует классическая российская музыка. Культурная миссия здесь тоже налицо: тысячи псковичей знают об этом мероприятии, слушают таких выдающихся исполнителей современности. И социальная миссия состоит в том, что фестиваль является бесплатным для слушателей. Частично билеты можно было бесплатно получить в кассе театра, и частично они – большая их часть – передавались социальными организациями, которые работают с инвалидами, ветеранами, пенсионерами и другими гражданами, нуждающимися в социальной поддержке», – рассказала пресс-секретарь.

Напомним, что фестиваль Crescendo пройдёт в Пскове при поддержке главы региона Михаила Ведерникова и первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака 25 и 26 августа. Хедлайнером фестиваля с момента его основания является народный артист России, лауреат Государственной премии РФ, пианист с мировым именем Денис Мацуев.

С подробной информацией и программой можно ознакомиться по ссылке.