Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Восемь человек, включая четверых детей, погибли в ДТП под Ростовом

Два легковых автомобиля столкнулись на трассе Ростов-на-Дону – Волгодонск вечером 21 августа. Есть жертвы, в том числе дети. Об этом сообщили в агентстве «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы региона.

Информацию об инциденте подтвердил губернатор Ростовской области Василий Голубев. «Около часа назад в Волгодонском районе произошло серьёзное ДТП. В результате лобового столкновения двух автомашин погибли восемь человек, в том числе четверо детей», – написал Василий Голубев в своём Telegram-канале.

Он отметил, что на место ДТП выехали руководители областного ГИБДД, работает следственная группа СК, устанавливаются причины произошедшего.

Госавтоинспекция Ростовской области объявила, что движение транспорта в сторону Ростова-на-Дону в месте ДТП перекрыто. Организовываются маршруты объезда.

Пресс-служба прокуратуры заявила о проверке соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения. По её результатам при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













21 августа 2023

Два человека пострадали в ДТП в Гдовском районе

21 августа 2023

65-летняя пенсионерка пропала в Струго-Красненском районе

21 августа 2023

Порховские полицейские вернули пенсионерке похищенный велосипед

21 августа 2023

Многоквартирный дом горел в Великих Луках

21 августа 2023

Удар молнии стал причиной пожара в Псковском районе

20 августа 2023

Мина времён ВОВ обнаружена в Псковском районе

20 августа 2023

Водитель пострадал в результате съезда автомобиля в кювет в Гдовском районе

20 августа 2023

Снаряды времён ВОВ обнаружили в Пскове


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...