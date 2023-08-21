Восемь человек, включая четверых детей, погибли в ДТП под Ростовом

23:33, 21 августа 2023, ПАИ

Два легковых автомобиля столкнулись на трассе Ростов-на-Дону – Волгодонск вечером 21 августа. Есть жертвы, в том числе дети. Об этом сообщили в агентстве «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы региона.

Информацию об инциденте подтвердил губернатор Ростовской области Василий Голубев. «Около часа назад в Волгодонском районе произошло серьёзное ДТП. В результате лобового столкновения двух автомашин погибли восемь человек, в том числе четверо детей», – написал Василий Голубев в своём Telegram-канале.

Он отметил, что на место ДТП выехали руководители областного ГИБДД, работает следственная группа СК, устанавливаются причины произошедшего.

Госавтоинспекция Ростовской области объявила, что движение транспорта в сторону Ростова-на-Дону в месте ДТП перекрыто. Организовываются маршруты объезда.

Пресс-служба прокуратуры заявила о проверке соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения. По её результатам при наличии оснований будут приняты меры реагирования.