В Пскове сегодня ожидаются дожди и +23 градуса
22 августа в Псковской области ожидается переменная облачность. Днем в большинстве районов, ночью местами кратковременные дожди, днем местами грозы, сообщает Псковский гидрометцентр.
Будет дуть ветер западных направлений умеренный. Температура днем +19...+24, ночью +10...+15.
В Пскове - кратковременные дожди. Температура днем +21...+23, ночью +12...+14. В Великих Луках днем кратковременный дождь, ночью преимущественно без осадков. Температура днем +20...+22, ночью +11...+13.
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