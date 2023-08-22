В Пскове сегодня ожидаются дожди и +23 градуса

08:48, 22 августа 2023, ПАИ

22 августа в Псковской области ожидается переменная облачность. Днем в большинстве районов, ночью местами кратковременные дожди, днем местами грозы, сообщает Псковский гидрометцентр.

Будет дуть ветер западных направлений умеренный. Температура днем +19...+24, ночью +10...+15.

В Пскове - кратковременные дожди. Температура днем +21...+23, ночью +12...+14. В Великих Луках днем кратковременный дождь, ночью преимущественно без осадков. Температура днем +20...+22, ночью +11...+13.