Александр Котов: Флаг России – символ единства страны

09:52, 22 августа 2023, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил псковичей с Днём Государственного флага России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Уважение к национальным символам – неотъемлемая часть уважения к своим предкам, культурным и духовным традициям, родной земле», – отметил он.

Александр Котов подчеркнул также, что флаг России – символ единства страны и сопричастности граждан с исторической судьбой государства.

«Триколор напоминает о великом прошлом нашей Родины, наделяет ответственностью за её настоящее и олицетворяет устремлённость в будущее», – сказал он.

«Сегодня нашей стране и всем нам как никогда нужна гражданская сплочённость. Бело-сине-красный стяг объединяет нас в стремлении защитить национальные интересы и суверенитет России! Под флагом своей страны мы должны сделать всё возможное ради мира и процветания Отечества!» – заключил председатель Псковского областного Собрания депутатов.