Александр Гончаренко поздравил псковичей с Днём Государственного флага России

10:09, 22 августа 2023, ПАИ

Председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко поздравил псковичей с Днём Государственного флага России.

«22 августа наша страна празднует День Государственного флага Российской Федерации. Наш флаг – это символ России! Во все времена он олицетворял могущество и величие нашего Отечества, – отметил Александр Гончаренко. – Триколор утверждает преемственность поколений, укрепляет патриотический дух, объединяет представителей разных народов и национальностей».

В заключение Александр Гончаренко пожелал псковичам крепкого здоровья, мира, добра и благополучия. «Пусть наша страна процветает и становится сильнее с каждым годом!» – заключил председатель гордумы.