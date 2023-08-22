Служба семейного консультирования ПсковГУ запустила онлайн-журнал

10:18, 22 августа 2023, ПАИ

Служба семейного консультирования «Содействие», созданная в Псковском государственном университете в рамках национального проекта «Образование», запустила онлайн-журнал «PROсемью». Об этом сообщается в группе службы в соцсети «ВКонтакте».

В журнале каждый месяц выходят публикации, посвящённые вопросам и темам, касающимся семьи.

26 августа пройдёт презентация седьмого выпуска издания с общей темой «Конфликты родителей с детьми». Модератором встречи будет психолог, начальник психологической службы УФСИН по Псковской области Виктория Сымитка.

Речь пойдёт о влиянии возрастных кризисов на конфликты, о неэффективных выходах из конфликта и о том, как родителям вести себя с детьми.

Подписка на журнал оформляется один раз на все выпуски. Подписаться можно здесь.