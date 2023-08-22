Михаил Ведерников: Для каждого из нас триколор является символом великого будущего нашей страны

10:24, 22 августа 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников от имени правительства региона поздравил псковичей с Днём Государственного флага России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства области.

Губернатор напомнил, что история триколора насчитывает более 350 лет. Впервые бело-сине-красный флаг был поднят на первом русском военном корабле «Орёл» в 1669 году, а с 1720 года по Указу Петра I он присутствовал на каждом торговом корабле.

Со временем, несмотря на непростые исторические периоды, триколор стал символом государства, символом верности и преданности Родине. Он стал свидетелем великих подвигов, открытий и достижений, овеян славой многих поколений россиян.

«Сегодня наш флаг, один из важнейших символов нашего государства, можно увидеть в каждом населённом пункте страны. Российский флаг развевается над зданиями федеральных, региональных и муниципальных органов власти, сопровождает нас на официальных мероприятиях, спортивных состязаниях и праздниках, являясь выражением патриотических чувств.

Триколор вдохновляет наших воинов на передовой и дарит надежду мирным жителям новых российских территорий. Для каждого из нас он является символом великого будущего нашей страны, которое мы строим сегодня для наших детей, внуков и правнуков.

С праздником! Пусть чувство гордости за Россию переполняет ваши сердца и вдохновляет на новые трудовые, боевые, спортивные и творческие достижения!» – пожелал Михаил Ведерников.