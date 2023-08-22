Парализованную собаку выбросили в сумке-пакете в Псковском районе

11:56, 22 августа 2023, ПАИ

Неизвестные выбросили парализованную собаку в сумке-пакете на пустыре рядом с улицей Михайловской в деревне Борисовичи Псковского района. Об этом сообщается в группе «Зоозащита. Им нужна наша помощь! Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Как отметили очевидцы, нашедшие животное, обезвоженный пёс находился при смерти. Животное удалось накормить паштетом и напоить водой. Спасатели пса дали ему кличку Лучик.

«У него нет зубов. Но он очень хочет кушать. Не знаем, сколько Лучику осталось. Но теперь он однозначно не умрёт в пакете на пустыре», – отметили в посте.

Напомним, ранее неизвестный прострелил позвоночник коту в деревне Писковичи Псковского района.