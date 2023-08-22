Парализованную собаку выбросили в сумке-пакете в Псковском районе
Неизвестные выбросили парализованную собаку в сумке-пакете на пустыре рядом с улицей Михайловской в деревне Борисовичи Псковского района. Об этом сообщается в группе «Зоозащита. Им нужна наша помощь! Псков» в социальной сети «ВКонтакте».
Как отметили очевидцы, нашедшие животное, обезвоженный пёс находился при смерти. Животное удалось накормить паштетом и напоить водой. Спасатели пса дали ему кличку Лучик.
«У него нет зубов. Но он очень хочет кушать. Не знаем, сколько Лучику осталось. Но теперь он однозначно не умрёт в пакете на пустыре», – отметили в посте.
Напомним, ранее неизвестный прострелил позвоночник коту в деревне Писковичи Псковского района.
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