Внедрение профориентационного минимума в школах и вузах Псковской области обсудили специалисты

11:00, 22 августа 2023, ПАИ

Особенности внедрения профориентационного минимума в Псковской области обсудили специалисты районных управлений образования и образовательных организаций на видеоконференции 21 августа.

Перед слушателями выступили заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Сергей Николаев и региональный координатор реализации профминимума, заместитель руководителя Центра опережающей профессиональной подготовки ГБПОУ ПО «Псковского политехнического колледжа» Елена Рыбальская.

Во время конференции, в частности, обсуждались организационные вопросы внедрения федерального проекта, уровни участия в проекте и этапы его реализации.

Напомним, в 2023–2024 учебном году по распоряжению Министерства просвещения РФ в профориентационном минимуме примут участие все образовательные организации страны.

В Псковской области 43,8 % образовательных организаций внедряют базовый уровень профминимума, 45,7 % внедряют основной уровень профминимума, ещё 10,5 % внедряют продвинутый уровень профминимума.

Основным инструментом внедрения станет федеральный профориентационный проект «Билет в будущее».