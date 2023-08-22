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Общество

Внедрение профориентационного минимума в школах и вузах Псковской области обсудили специалисты

Особенности внедрения профориентационного минимума в Псковской области обсудили специалисты районных управлений образования и образовательных организаций на видеоконференции 21 августа.

Перед слушателями выступили заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Сергей Николаев и региональный координатор реализации профминимума, заместитель руководителя Центра опережающей профессиональной подготовки ГБПОУ ПО «Псковского политехнического колледжа» Елена Рыбальская.

Во время конференции, в частности, обсуждались организационные вопросы внедрения федерального проекта, уровни участия в проекте и этапы его реализации.

Напомним, в 2023–2024 учебном году по распоряжению Министерства просвещения РФ в профориентационном минимуме примут участие все образовательные организации страны.

В Псковской области 43,8 % образовательных организаций внедряют базовый уровень профминимума, 45,7 % внедряют основной уровень профминимума, ещё 10,5 % внедряют продвинутый уровень профминимума.

Основным инструментом внедрения станет федеральный профориентационный проект «Билет в будущее».

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