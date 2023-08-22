Посвящённая Дню флага России акция прошла в Пскове

11:12, 22 августа 2023, ПАИ

Просветительскую акцию «Гордо реет над Родиной российский триколор» провели росгвардейцы, работники библиотеки «БиблиоЛюб» и школьники в микрорайоне Любятово. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.



Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области.



Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области.



Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области.



Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области.







В рамках акции была организована выставка литературы об истории страны и государственной символике.

Участники акции также провели блиц-опрос жителей микрорайона и рассказали об истории учреждения Дня государственного флага России.