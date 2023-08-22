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Общество

Посвящённая Дню флага России акция прошла в Пскове

Просветительскую акцию «Гордо реет над Родиной российский триколор» провели росгвардейцы, работники библиотеки «БиблиоЛюб» и школьники в микрорайоне Любятово. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

  • Посвящённая Дню флага России акция прошла в Пскове
    Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области.
  • Посвящённая Дню флага России акция прошла в Пскове
    Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области.
  • Посвящённая Дню флага России акция прошла в Пскове
    Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области.
  • Посвящённая Дню флага России акция прошла в Пскове
    Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области.

В рамках акции была организована выставка литературы об истории страны и государственной символике.

Участники акции также провели блиц-опрос жителей микрорайона и рассказали об истории учреждения Дня государственного флага России.

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