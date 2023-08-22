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Спорт

Команда прокуратуры Псковской области победила на «Спартакиаде-2023»

Команда прокуратуры Псковской области победила в «Спартакиаде-2023» среди организаций и учреждений региона. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба прокуратуры Псковской области

В соревнованиях по мини-футболу, настольному теннису, компьютерному спорту, дартсу, шахматам и квизу участвовало более 250 спортсменов из 23 организаций. В состав команды прокуратуры Псковской области вошли 20 спортсменов.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем специальном Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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