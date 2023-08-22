Команда прокуратуры Псковской области победила на «Спартакиаде-2023»

12:23, 22 августа 2023, ПАИ

Команда прокуратуры Псковской области победила в «Спартакиаде-2023» среди организаций и учреждений региона. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В соревнованиях по мини-футболу, настольному теннису, компьютерному спорту, дартсу, шахматам и квизу участвовало более 250 спортсменов из 23 организаций. В состав команды прокуратуры Псковской области вошли 20 спортсменов.

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