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Культура

Жернова из малинового кварцита установят на мельнице в Пушкинском заповеднике

К следующему экскурсионному сезону действующую мельницу в деревне Бугрово в составе Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» оснастят новыми жерновами. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе заповедника.

Сейчас жернова прибыли в музей и в ожидании установки выставлены в действующей мельничной экспозиции. Новые детали для старинного гидротехнического сооружения изготовлены в Карелии из природного материала, камня, который называется малиновый кварцит.

Фото: Музей-заповедник «Михайловское»

В «Михайловском» напомнили, что водяная мельница на берегу речки Луговки стояла и при Пушкине (поэт упоминает её в нескольких своих произведениях), и до него, ещё в XVIII веке. Хозяином мельницы был Святогорский монастырь, а арендаторами много лет выступали владельцы Тригорского: вначале сам Александр Максимович Вындомский – отставной полковник лейб-гвардии Семёновского полка, а потом его дочь – соседка и сердечный друг Пушкина Прасковья Александровна Осипова (в первом браке – Вульф). Открытая для посетителей Пушкинского заповедника в 2007 году, нынешняя мельница в музейном комплексе была воссоздана по многочисленным сохранившимся документам, в числе которых и подробная «Опись построенной от монастыря водяной мельницы» от 1805 года, и графическое изображение мельницы и мельничного места в Бугрово – «Карта Воронецкой области 1846–1847 годов». Подлинные мельничные механизмы в «Михайловское» тогда привезли со старинной и ещё рабочей, хотя уже давно не действующей водяной мельницы из деревни Маслово Опочецкого района Псковской области.

Подробнее о самой мельнице и об истории её музея, и более – о мельничном деле в Псковской губернии в XVIII–XIX столетиях можно будет прочесть в новом путеводителе «Музей-мельница в деревне Бугрово», тираж которого уже частично отпечатан в типографии «Псковское возрождение». Автор-составитель путеводителя – нынешний музейный мельник Денис Виноградов.

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