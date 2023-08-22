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Спорт

Себежанин занял третье место на соревнованиях по спортивному ориентированию в Белоруссии

Себежанин Виталий Матвеев занял третье место на открытом чемпионате Белоруссии по спортивному ориентированию, который проходил с Полоцке с 19 и 20 августа. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил сам спортсмен.

Фото здесь и далее: группа «СКО Русь» в соцсети «ВКонтакте»

Спортсмен прошёл дистанцию в 11 километров за 1 час 40 минут, преодолев 23 контрольных пункта. Отметим, что Виталий Матвеев является тренером себежского спортивного клуба ориентирования «Призма».

«Я регулярно езжу на соревнования в Белоруссию, – рассказал себежанин. – Детей туда вожу постоянно, потому что это хорошая подготовка. Там очень качественные карты. Организаторы хорошо ставят дистанцию. Постановка дистанции разнообразнее. Лес более закрытый, тёмный. Подготовка там даётся лучше. Мы туда ездим в качестве тренировок».

Также Виталий Матвеев отметил, что в личном зачёте ему противостояло 39 спортсменов из всех областей Белоруссии, а также Смоленска, Брянска и Великого Новгорода. «К каждому старту я отношусь серьёзно и по возможности стараюсь победить. Если бы физическая готовность была лучше, то, возможно, я был бы повыше. Технически я прошёл дистанцию без ошибок, а физически я чувствовал, что мне не хватает скорости», – сказал он.

Кроме того, себежане приняли участие в эстафете и заняли восьмое место из 14 команд. «Эстафета для моих ребят была пробная, – подчеркнул Виталий Матвеев. – Я эстафеты бегаю уже давно. У нас была команда из трёх участников. Я бежал первый этап и прошёл дистанцию в числе лидеров, в полуминуте от третьего места передавал свой этап. После бежали мои спортсмены, которым по 17 лет. Им ещё пока не хватает опыта. Второй этап Артём Ермолаев пробежал за 1 час 27 минут, а третий этап Степан Тихомиров – за 1 час 35 минут. Чтобы попадать в призёры, нужно каждому выбегать из одного часа. Но результатом своих ребят я доволен. Они пробежали в меру своей готовности. Самое главное, что они справились».

Себежские воспитанники занимаются спортивным ориентированием уже более пяти лет. «По области мы часто становимся призёрами. Один из моих воспитанников в этом году выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Эти леса для них непривычны, но они довольны. Понравилось, что на этих дистанциях, прежде всего, надо было думать. В тёмном лесу, если ты ошибся, потеряешь довольно много времени», – подытожил тренер СКО «Призма».

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