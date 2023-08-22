Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Великолучанин послушался мошенников и лишился 30 тысяч рублей

Великолучанин стал жертвой мошенников. Об этом сообщает портал Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.

Фото: ПАИ

18 августа в полицию обратился 37-летний местный житель. 14 августа в одном из мессенджеров ему позвонили якобы сотрудники московского отделения банка и сказали, что от его имени пытались оформить банковскую карту, и теперь её нужно заблокировать. Для этого мужчина установил указанное ему приложение. После мошенники оформили на него кредитную карту без его ведома. Затем по указанию звонившего великолучанин перевёл деньги по указанным ему данным. Так он лишился 31 700 рублей. Когда мужчина понял, что стал жертвой мошенников, он обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













22 августа 2023

Великолучанин послушался мошенников и лишился 30 тысяч рублей

22 августа 2023

День флага России отмечают в районах Псковской области

22 августа 2023

XII Региональные Чудские чтения проходят в Гдове

22 августа 2023

Более 50 государственных и региональных наград вручили псковичам

22 августа 2023

Памятник патриарху Тихону открыли в Кунье

22 августа 2023

Кратковременные дожди прогнозируют в Псковской области 23 августа

22 августа 2023

Вера Кондратьева станет гостьей программы на «Серебряном дожде»

22 августа 2023

В Псковской области не хватает олигофренопедагогов и нейропсихологов – эксперт


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...