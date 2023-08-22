Великолучанин послушался мошенников и лишился 30 тысяч рублей

14:03, 22 августа 2023, ПАИ

Великолучанин стал жертвой мошенников. Об этом сообщает портал Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.

18 августа в полицию обратился 37-летний местный житель. 14 августа в одном из мессенджеров ему позвонили якобы сотрудники московского отделения банка и сказали, что от его имени пытались оформить банковскую карту, и теперь её нужно заблокировать. Для этого мужчина установил указанное ему приложение. После мошенники оформили на него кредитную карту без его ведома. Затем по указанию звонившего великолучанин перевёл деньги по указанным ему данным. Так он лишился 31 700 рублей. Когда мужчина понял, что стал жертвой мошенников, он обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело.